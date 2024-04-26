В Ростове подорожали пасхальные куличи

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В 2024 году православные будут праздновать Пасху 5 мая – это первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. За неделю до праздника Пасхи в магазинах уже появились куличи другая праздничная выпечка.Субъективный анализ рынка показал, что за год цена на пасхальные поднялась в среднем на 20-30 рублей. К примеру, в 2023 году небольшой кулич весом 120 граммов стоил 56 рублей. На сегодняшний день минимальная цена составила 69 рублей за такую же граммовку.За 130 граммов праздничной сдобы придется заплатить 79 рублей. Кулич на 250 граммов обойдется в 224 рубля, а за 550 граммов в 459 рублей.В местных пекарнях появились авторские куличи. Но они стоят еще дороже. Куличи с клюквой массой 250 граммов продают за 410 рублей, а творожный кулич 380 граммов за 375 рублей.Вероятно, рост цен связан с тем, что подорожали ингредиенты для выпечки: яйца, молока, а также на элементы украшения — посыпку и глазурь.Некоторые предпочитают сами готовить пасхальные куличи для экономии. Однако в этом году, скорее всего, стоимость у выпечки из магазина и домешней будет идентичной.