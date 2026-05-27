Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водитель питбайка погиб под колесами фуры в Донецке Ростовской области

Водитель питбайка погиб под колесами фуры в Донецке Ростовской области
Водитель питбайка погиб под колесами фуры в Донецке Ростовской области. Авария произошла ночью 26 мая на улице Братьев Дорошевых.

По предварительной информации, авария случилась в районе дома 1А. Водитель грузового автомобиля МАН, 48 лет, по неустановленным пока причинам, не уступил дорогу двигавшемуся по проезжей части питбайку. Игнорирование правил дорожного движения привело к трагическому столкновению.

Удар многотонной фуры и небольшого питбайка оказался фатальным. Водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика