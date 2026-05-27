Фото: Госавтоинспекция РО

Водитель питбайка погиб под колесами фуры в Донецке Ростовской области. Авария произошла ночью 26 мая на улице Братьев Дорошевых.По предварительной информации, авария случилась в районе дома 1А. Водитель грузового автомобиля МАН, 48 лет, по неустановленным пока причинам, не уступил дорогу двигавшемуся по проезжей части питбайку. Игнорирование правил дорожного движения привело к трагическому столкновению.Удар многотонной фуры и небольшого питбайка оказался фатальным. Водитель двухколесного транспортного средства от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия медиков.