Ветка рухнула на ребенка на детской площадке на Королева в Ростове

Огромная ветка сухого дерева рухнула на детскую площадку, расположенную во дворе домов №11/3 и 11/2 по улице Королева. К счастью, ребенок, оказавшийся под падающей веткой, получил лишь незначительные травмы.Инцидент произошел 27 мая на детской площадке. По словам жильцов этих домов, дерево было сухим и уже имело трещины. Мощный порыв ветра, достигавший 25 метров в секунду, стал последней каплей, спровоцировав падение одной из его массивных веток. В момент происшествия на игровой площадке находился ребенок младшего школьного возраста.По данным источника портала DonDay, ребенок получил незначительные повреждения.