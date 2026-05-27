Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ветка рухнула на ребенка на детской площадке на Королева в Ростове

Ветка рухнула на ребенка на детской площадке на Королева в Ростове
Огромная ветка сухого дерева рухнула на детскую площадку, расположенную во дворе домов №11/3 и 11/2 по улице Королева. К счастью, ребенок, оказавшийся под падающей веткой, получил лишь незначительные травмы.

Инцидент произошел 27 мая на детской площадке. По словам жильцов этих домов, дерево было сухим и уже имело трещины. Мощный порыв ветра, достигавший 25 метров в секунду, стал последней каплей, спровоцировав падение одной из его массивных веток. В момент происшествия на игровой площадке находился ребенок младшего школьного возраста.

По данным источника портала DonDay, ребенок получил незначительные повреждения.

Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика