В Ростове неизвестные пытались заколоть барана на Каскадной

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону неизвестные пытались заколоть барана на Каскадной. Кадры с места опубликовали в соцсетях.Ростовчанка ехала по своим делам и увидела мужчин на дороге. Они держали в руках связанного барана. По словам жительницы, неизвестные пытались заколоть животное.Напомним, во всем мире 27 мая отмечается праздник Курбан-Байрам. В этот день традиционно мусульмане проводят жертвоприношение. Однако ранее в городской администрации сообщили, что проводить его в черте города, в том числе в общественных местах, запрещено.