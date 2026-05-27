В Ростове неизвестные пытались заколоть барана на Каскадной

В Ростове-на-Дону неизвестные пытались заколоть барана на Каскадной. Кадры с места опубликовали в соцсетях.

Ростовчанка ехала по своим делам и увидела мужчин на дороге. Они держали в руках связанного барана. По словам жительницы, неизвестные пытались заколоть животное.

Напомним, во всем мире 27 мая отмечается праздник Курбан-Байрам. В этот день традиционно мусульмане проводят жертвоприношение. Однако ранее в городской администрации сообщили, что проводить его в черте города, в том числе в общественных местах, запрещено.
