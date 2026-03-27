Приготовление домашнего кулича ростовчанам обойдется почти в тысячу рублей. Редакция Rostov.ru посчитала стоимость ингредиентов, которые входят в рецепт праздничной выпечки.
Празднование Пасхи в этом году выпадает на 12 апреля. Уже в магазинах и пекарнях начали продавать куличи. Однако цены "кусаются". За 200-300 граммов сладости придется отдать от 250 до 300 рублей. В итоге, чтобы накормить семью, нужна как минимум тысяча рублей. Многие уверены, чтобы сэкономить, куличи нужно выпекать дома.
В текущих условиях цены на ингредиенты подсказывают, что выгоднее купить готовую выпечку.
Для приготовления классического кулича потребуется приобрести следующие ингредиенты: молоко (110 рублей), сухие дрожжи (20 рублей), сахар (60 рублей), муку (100 рублей), куриные яйца (110 рублей), сливочное масло (250–300 рублей), ванильный сахар (50 рублей), светлый изюм (200 рублей) и украшения (50 рублей). Как правило, этих продуктов достаточно для приготовления нескольких куличей (200–300 граммов каждый), если приобретать их в стандартных упаковках.
Выходит немалая сумма - 950 рублей. Если готовить по какому-особенному рецепту, то стоимость может увеличиться в разы.