Приготовление домашнего кулича ростовчанам обойдется почти в тысячу рублей. Редакция Rostov.ru посчитала стоимость ингредиентов, которые входят в рецепт праздничной выпечки.Празднование Пасхи в этом году выпадает на 12 апреля. Уже в магазинах и пекарнях начали продавать куличи. Однако цены "кусаются". За 200-300 граммов сладости придется отдать от 250 до 300 рублей. В итоге, чтобы накормить семью, нужна как минимум тысяча рублей. Многие уверены, чтобы сэкономить, куличи нужно выпекать дома.В текущих условиях цены на ингредиенты подсказывают, что выгоднее купить готовую выпечку.Для приготовления классического кулича потребуется приобрести следующие ингредиенты: молоко (110 рублей), сухие дрожжи (20 рублей), сахар (60 рублей), муку (100 рублей), куриные яйца (110 рублей), сливочное масло (250–300 рублей), ванильный сахар (50 рублей), светлый изюм (200 рублей) и украшения (50 рублей). Как правило, этих продуктов достаточно для приготовления нескольких куличей (200–300 граммов каждый), если приобретать их в стандартных упаковках.Выходит немалая сумма - 950 рублей. Если готовить по какому-особенному рецепту, то стоимость может увеличиться в разы.