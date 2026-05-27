Росморпорт взыскивает с «Ростовского порта» миллионы за нелегальное использование причалов

Фото: ростовский порт

ФГУП «Росморпорт» вновь подало иск к АО «Ростовский порт» с требованием взыскать свыше 58 миллионов рублей. Причиной стало продолжающееся после расторжения договора незаконное использование ростовским портом принадлежащих «Росморпорту» причалов без оплаты.По данным пресс-службы Арбитражного суда Ростовской области, речь идет о причалах № 1–4 Александровского ковша, № 28 и № 29 Ростовского ковша, а также № 6–13 Центрального грузового района. Судебные разбирательства по данному вопросу ведутся с 2005 года, когда «Ростовский порт» арендовал эти объекты.Однако в марте 2024 года арендные отношения были прекращены. Несмотря на уведомление об этом и требование демонтажа имущества, «Ростовский порт» продолжил использовать причалы для своей коммерческой деятельности по перевалке судов, не оплачивая аренду.Это не первый иск «Росморпорта» к ростовской компании. В марте текущего года суд уже обязал порт выплатить более 27,6 миллиона рублей за аренду причалов. В сентябре 2024 года «Росморпорт» также требовал 11,3 миллиона рублей, это дело пока рассматривается в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа.Новое судебное заседание по иску на 58 миллионов рублей назначено на 17 июня.