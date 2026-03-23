В Ростове начали продавать пасхальные куличи в конце марта. Ценник в 2026 году по сравнению с 2025 году на праздничную выпечку стал меньше. Так, небольшие куличи стоят на 26% дешевле, чем в прошлом году. За 130 граммов классической выпечки нужно заплатить 95 рублей. В прошлом году за эту же граммовку пришлось отдать 130-150 рублей.В ассортименте есть творожно-сливочные куличи и сдобные куличи с шоколадной глазурью. Их стоимость составляет 230-250 рублей за 270-300 граммов.Добавим, что продажа куличей только начинается. Поэтому оценить, на сколько изменилась цена, можно будет в самый разгар продажи.