В парке «Малинки» гималайскую медведицу без зубов перевели на правильное питание

В парке «Малинки» гималайскую медведицу без зубов перевели на здоровое питание. Об этом рассказали сотрудники зоосада 1 марта.

Напомним, животное перевезли из Приморского края в парк «Малинки» 23 февраля. Бывшие хозяева удалили ему все зубы и приучили к рукам. Вернуть его в дикую природу было невозможно.
Помочь медведице взялись сотрудники парка «Малинки». Ей дали имя Маша и перевели на карантин. В настоящее время ветеринары следят за состоянием ее здоровья.

К сожалению, бывшие хозяева кормили медведицу неправильно. Тогда зоологи разработали для животного особое меню: свежие овощи и сезонные фрукты, орехи и ягоды, зелень и корнеплоды, белковые добавки, необходимые для здоровья, мед.

После адаптационного периода медведицу выпустят в уличный вольер.
Фото: "Малинки".
