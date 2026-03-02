В парке «Малинки» гималайскую медведицу без зубов перевели на правильное питание

Фото: "Малинки".

В парке «Малинки» гималайскую медведицу без зубов перевели на здоровое питание. Об этом рассказали сотрудники зоосада 1 марта.Напомним, животное перевезли из Приморского края в парк «Малинки» 23 февраля. Бывшие хозяева удалили ему все зубы и приучили к рукам. Вернуть его в дикую природу было невозможно.Помочь медведице взялись сотрудники парка «Малинки». Ей дали имя Маша и перевели на карантин. В настоящее время ветеринары следят за состоянием ее здоровья.К сожалению, бывшие хозяева кормили медведицу неправильно. Тогда зоологи разработали для животного особое меню: свежие овощи и сезонные фрукты, орехи и ягоды, зелень и корнеплоды, белковые добавки, необходимые для здоровья, мед.После адаптационного периода медведицу выпустят в уличный вольер.