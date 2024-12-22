Фото: соцсцети.

Жители ДНТ «Энергетик» под Азовом записали видеообращение к властям. Видео появилось в пабликах Ростовской области 22 декабря.По словам жителей, с 2015 года местные власти обещали построить дорогу, соединяющую ДНТ и Азов. Эта связь крайне важна для людей, так как это единственный путь, по которому можно добраться до магазинов, больниц и аптек.Недавно в дачном товариществе начали строить дорогу, но качество работ оставляет желать лучшего. На эти работы было выделено около 12 миллионов рублей. В результате вместо ровного асфальта люди получили разбитые дороги и смесь грязи и грунта на тротуарах. Кроме того, на улице нет освещения.Жители ДНТ «Энергетик» очень обеспокоены этой ситуацией и просят обратить внимание на проблему. Они надеются на качественные дороги, которые прослужат долго и не придут в негодность через год.