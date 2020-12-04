В Ростовской области коронавирусом заразились жители 43 муниципалитетов
В Ростовской области коронавирус подтвердился у жителей 43 городов и районов. Об этом 8 декабря сообщили в региональном правительстве.
За минувшие сутки медики выявили коронавирус у 368 дончан. Из них 137 человек - жители Ростова-на-Дону. В Чертковском районе заболели 17 человек, в Сальском - 13. В Цимлянском районе и городе Шахты врачи зарегистрировали по 12 зараженных, в Каменске-Шахтинском и Верхнедонском районе - по 11.
Диагноз «коронавирус» подтвердился у 10 таганрожцев, в Тарасовском районе и Волгодонске заболели по девять человек. По восемь дончан подхватили инфекцию в Константиновском, Миллеровском и Зерноградском районах, столько же заразились в Новошахтинске и Батайске. В Гуково, Орловском и Семикаракорском районах - по семь пациентов с COVID-19.
В Мясниковском, Песчанокопском районах и Новочеркасске выявили по шесть случаев заражения, а в Красносулинском, Белокалитвинском и Азовском районах - по четыре. По три человека заболели в Матвеево-Курганском, Неклиновском, Куйбышевском, Пролетарском и Веселовском районах.
Вирус подхватили по двое жителей Целинского, Заветинского, Усть-Донецкого, Зимовниковского и Каменского районов. Наименьшее число новых зараженных зафиксировано в Донецке, Боковском, Егорлыкском, Аксайском, Дубовском, Тацинском, Октябрьском, Мартыновском районах. На территории этих муниципалитетов опасным вирусом заболели по одному человеку.
В связи с увеличением числа дончан с подтвержденным COVID-19 в регионе ужесточили ограничительные меры. С 1 декабря закрыты ледовые катки в торгово-развлекательных центрах, использование пиротехники запрещено, а допустимая вместимость кинозалов сокращена с 40 до 25%.