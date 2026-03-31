У ростовской транспортной компании выявили нарушения на десятки млн рублей

Контрольно-счетная палата города Ростова-на-Дону при проверке «Муниципального унитарного предприятия» Ростовской транспортной компании выявила финансовые нарушения на десятки миллионов рублей. Отметим, что единственный перевозчик, который обслуживает электрический транспорт (троллейбусы, трамваи и электробусы).Во время проверки недавней проверки на предприятии специалисты обнаружили 28 нарушений при формировании и расходовании средств оплаты труда на сумму 211 миллионов рублей. Это касалось оплаты труда, которая осуществлялась сотрудникам другого подразделения (8,9 млн рублей), оплаты труда штатных сотрудников дептранса — необоснованная трата (2,3 млн рублей), а также при отсутствии финансовых возможностей производилась выплата премий сотрудникам более чем на 143 млн рублей.Перевозчик столкнулся с дефицитом основных средств на сумму 24,8 млн рублей и неправомерным списанием горюче-смазочных материалов в размере 2,5 млн рублей.Как уточнили в отчете, по данному факту нарушений проводится проверка.Напомним, что ранее гендиректор предприятия Сергей Бреев уже ранее заявлял о нехватке рабочих рук. Якобы в компании нет специалистов которые занимаются обслуживанием и ремонтом транспорта.