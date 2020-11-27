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Медики выявили зараженных коронавирусом жителей в 40 муниципалитетах Ростовской области

Медики выявили зараженных коронавирусом жителей в 40 муниципалитетах Ростовской области
За сутки врачи зафиксировали случаи заражения COVID-19 в 40 районах и городах донского региона. Об этом стало известно 1 декабря.

Как сообщило региональное правительство, количество заболевших COVID-19 достигло 40 399 человек, среди которых 332 подхватили опасный вирус за последние 24 часа. Большинство инфицированных дончан являются жителями Ростова-на-Дону - 116 человек. На второе место по числу зараженных поднялся Батайск. За сутки диагноз поставили 18 батайчанам. По 11 человек заболели в Волгодонске, а также в Белокалитвинском и Цимлянском районах. В Миллеровском и Сальском выявили по 10 жителей с коронавирусом, а в Чертковском, Кашарском районах и Новочеркасске - по девять.

Еще меньше зарегистрировано случаев заражения в Зерноградском, Верхнедонском, Орловском и Красносулинском районах. На территории этих муниципалитетов новый вирус подхватили по восемь человек, а в Заветинском, Каменском районах и Каменске-Шахтинском - по семь. По шесть человек получили диагноз в Шахтах, Азове и Неклиновском районе. В Кагальницком и Пролетарском - по пять, в Мартыновском районе и Новошахтинске - по четыре. Среди жителей Милютинского, Семикаракорского и Мясниковского районов заразились по трое жителей Ростовской области.

В Волгодонском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Багаевском, Дубовском, Ремонтненском районах - по два заболевших. Столько же человек с COVID-19 выявили и в Таганроге. Меньше всего инфекция коснулась дончан, проживающих в Песчанокопском, Октябрьском, Целинском, Родионово-Несветайском, Морозовском районах и Гуково. В этих муниципалитетах коронавирусом заразились по одному человеку.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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