Жителей шахтерских городов Ростовской области переселят из аварийного жилья к 2024 году

Председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов прибыл в Ростовскую область с рабочим визитом. Вместе с замгубернатора Ростовской области Игорем Сорокиным, а также депутатами Заксобрания донского региона они обсудили вопросы финансирования модернизации соцобъектов, пострадавших от ведения горных работ, а также ситуацию с переселением людей из аварийного жилья в шахтерских городах донского региона. Встреча состоялась в Шахтах 14 сентября. В обсуждении принимали участие глава донского парламента Александр Ищенко, первый зампредседателя ЗС РО – председатель комитета по социальным вопросам Сергей Михалев, председатель комитета Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина, а также представители региональных министерств.Председатель донского парламента Александр Ищенко отметил неоценимый вклад Совета Федерации в развитие Ростовской области и помощь в решении существующих проблем. Например, благодаря поддержке сенаторов начались работы по восстановлению Дона и Цимлянского водохранилища.Совет Федерации все большее внимание уделяет проблемам нашего региона и готов участвовать в совместном их решении. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко взяла под личный контроль масштабный проект по обновлению дорожной сети Таганрога. Поэтому мы рассчитываем сегодня на такое же плодотворное общение по не менее важной теме реконструкции социальных объектов и переселения граждан из аварийного жилья, – поделился Александр Ищенко.Перед совещанием Анатолий Артамонов посетил две школы города Шахты (№ 5 и № 23), которые нуждаются в реконструкции в рамках федеральной программы ФГБУ «ГУРШ». По словам председателя комитета Законодательного собрания региона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерины Стенякиной, закрытие школы № 5 стало настоящей трагедией для шахтинцев. Проект её ремонта уже есть. Шахтам нужна новая современная школа в центре города. Депутат выразила надежду, что после визита председателя комитета Совфедерации РФ по бюджету реконструкция учебного заведения будет профинансирована.Также одной из главных тем для обсуждения стало финансирование из федерального бюджета проектов модернизации социальных объектов, пострадавших от ведения горных работ, и переселение людей из ветхого жилья в шахтерских городах региона.Александр Ищенко напомнил, что массовое закрытие шахт в 90-е годы сильно повлияло на соцобъекты некоторых районов и жилые дома. Однако из-за реструктуризации угольной промышленности пострадали обычные люди.- Здесь были большие горные выработки, и жители не виноваты, что потеряли важные социальные объекты. Совершенно справедливо, чтобы эти 57 социальных объектов привели в порядок и работу с ними благополучно завершили, - поделился председатель комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов. - Закрытые шахты, как это ни странно, оказывают на окружающую среду более негативное влияние, чем действующие. И совершенно справедливо ставится вопрос о том, чтобы объекты социальной инфраструктуры были приведены в порядок исключительно за федеральный счет. Мы обязательно будем настаивать на том, чтобы эта программа была завершена.На сегодняшний день ремонт провели более чем в 100 школах шахтинских городов Ростовской области. Также отремонтированы поликлиники, детские сады и больницы. Переселены 11 803 семьи из жилых домов, пострадавших от ведения горных работ на закрытых шахтах. Анатолий Артамонов отметил, что вопрос переселения граждан с отработанных территорий Ростовской области будет завершен в 2024 году. Капитальный ремонт социальных объектов в шахтерских районах региона должен быть завершен в рамках уже работающей программы и исключительно на федеральные средства.Сенатор добавил, что Ростовская область является важнейшим во всех отношениях субъектом нашей страны, поэтому федеральные власти будут продолжать оказывать всяческую поддержку региону.