В Ростове уже больше месяца нет горячей воды на Западном и в Центре города

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Жители Ростова-на-Дону, проживающие в западной и центральной частях города, уже более месяца испытывают неудобства из-за отсутствия горячей воды. По информации, предоставленной министром ЖКХ Антониной Пшеничной, на текущий момент без горячего водоснабжения остаются 73 многоквартирных дома.После завершения запланированных профилактических мероприятий и гидравлических испытаний тепловых сетей продолжаются работы по устранению выявленных повреждений. Специализированные бригады трудятся в режиме нон-стоп, чтобы как можно скорее возобновить подачу горячей воды в жилые помещения.Уже больше месяца отсутствует горячая вода в домах, расположенных по следующим адресам: ул. Жмайлова, 17; ул. Стачки, 27/2, 184/3, 216; ул. Еременко, 58/2, 60/12, 66/9, 85/5; 1-я Краснодарская, 84, 90/4, 90/5, 92/7; 2-я Краснодарская, 145Д, 147/1; ул. Зорге, 25/7, 27, 27/4, 27/5, 48, 60; ул. Коммунистический, 34/1; ул. Каширская, 6; ул. Малюгиной, 163/72; 2-я Володарского, 170/41; ул. Тельмана, 86/3; ул. Малиновского, 46.Кроме того, отсутствие горячего водоснабжения наблюдается в домах по адресам: ул. Стачки, 180/12; ул. Тружеников, 8, 10; ул. Каширская, 22, 24, 26; ул. Зорге, 15, 17, 42а, 44; ул. Коммунистический, 1, 3, 5, 3/2, 5/2, 44; ул. Благодатная, 168/3; Батуринская/Тружеников (Вертолетное Поле); 2-я Краснодарская, 135 А; ул. Воронежская, 2а; ул. Газетный, 57, 72Д, 81; ул. М. Горького, 51; ул. Серафимовича, 72, 74; ул. Ворошиловский, 69; ул. Пушкинская, 108; ул. Извилистая, 11, 13, 17.Следует отметить, что параллельно ведутся работы на улице Волкова, где дефект был обнаружен вне рамок плановых работ на электросетях. В этом районе без горячей воды остаются 33 дома.Восстановление подачи горячего водоснабжения планируется осуществить до конца текущей недели.