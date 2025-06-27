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В Ростове на Максима Горького образовался очередной провал в асфальте

В Ростове на Максима Горького образовался очередной провал в асфальте
В центре Ростова-на-Дону на проезжей части образовался очередной провал в асфальте. Об этом сообщили читатели издания DonDay, предоставив фотографии.

На перекрёстке улицы Максима Горького и переулка Журавлёва образовалась метровая яма.

По словам горожан, автомобили с трудом проезжают это место. Работники ближайшего кафе установили перед ямой несколько картонных коробок, чтобы предотвратить попадание машин в ловушку.

Когда будут проведены ремонтные работы, пока неизвестно.
Фото: Дондей
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