В Ростове на Максима Горького образовался очередной провал в асфальте

Фото: Дондей

В центре Ростова-на-Дону на проезжей части образовался очередной провал в асфальте. Об этом сообщили читатели издания DonDay, предоставив фотографии.На перекрёстке улицы Максима Горького и переулка Журавлёва образовалась метровая яма.По словам горожан, автомобили с трудом проезжают это место. Работники ближайшего кафе установили перед ямой несколько картонных коробок, чтобы предотвратить попадание машин в ловушку.Когда будут проведены ремонтные работы, пока неизвестно.