Предприниматель из Ростовской области кормил клиентов опасными продуктами

Фото: Donday

В Ростовской области выявлен случай, когда предприниматель подвергал риску здоровье потребителей, используя в своей деятельности продукты питания сомнительного качества. Информация об этом поступила от регионального отделения Россельхознадзора.Установлено, что предприятие общественного питания, расположенное в Батайске, осуществляло свою деятельность, не имея надлежащих ветеринарных сертификатов на используемые продукты.Владелец заведения предлагал посетителям блюда, приготовленные из ингредиентов, происхождение и безопасность которых не были подтверждены документально. Более того, выяснилось, что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в системе "Меркурий" ФГИС "ВетИС", что является серьезным нарушением, поскольку данная система позволяет отслеживать всю цепочку производства и перемещения продукции.Представители контролирующего органа вынесли предпринимателю официальное предостережение, указав на недопустимость дальнейших нарушений. Для продолжения деятельности ему предписано в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и привести работу в соответствие с установленными требованиями.