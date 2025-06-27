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Предприниматель из Ростовской области кормил клиентов опасными продуктами

Предприниматель из Ростовской области кормил клиентов опасными продуктами

В Ростовской области выявлен случай, когда предприниматель подвергал риску здоровье потребителей, используя в своей деятельности продукты питания сомнительного качества. Информация об этом поступила от регионального отделения Россельхознадзора.

Установлено, что предприятие общественного питания, расположенное в Батайске, осуществляло свою деятельность, не имея надлежащих ветеринарных сертификатов на используемые продукты.

Владелец заведения предлагал посетителям блюда, приготовленные из ингредиентов, происхождение и безопасность которых не были подтверждены документально. Более того, выяснилось, что индивидуальный предприниматель не зарегистрирован в системе "Меркурий" ФГИС "ВетИС", что является серьезным нарушением, поскольку данная система позволяет отслеживать всю цепочку производства и перемещения продукции.

Представители контролирующего органа вынесли предпринимателю официальное предостережение, указав на недопустимость дальнейших нарушений. Для продолжения деятельности ему предписано в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки и привести работу в соответствие с установленными требованиями.
Фото: Donday
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