В Ростовской области проживают более полумиллиона молодых людей

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области 28 июня отмечают День молодежи. В честь праздника Росстат поделился данными о молодых людях региона.В области проживают более миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 24,7% населения. Большинство из них — 68% — живут в крупных городах, таких как Ростов, Батайск и Волгодонск. Остальные предпочитают сельскую местность.Мужчин среди молодежи больше — 50,8%. На каждую тысячу мужчин приходится 970 женщин. Женщины чаще всего заводят семью в возрасте 20-24 лет, а мужчины — в 25-29 лет. В 26,3% случаев дети появляются на свет у родителей в возрасте от 25 до 29 лет, а еще в 25,6% — у родителей от 30 до 34 лет.