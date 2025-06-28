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В Ростовской области проживают более полумиллиона молодых людей

В Ростовской области проживают более полумиллиона молодых людей
В Ростовской области 28 июня отмечают День молодежи. В честь праздника Росстат поделился данными о молодых людях региона.

В области проживают более миллиона человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 24,7% населения. Большинство из них — 68% — живут в крупных городах, таких как Ростов, Батайск и Волгодонск. Остальные предпочитают сельскую местность.

Мужчин среди молодежи больше — 50,8%. На каждую тысячу мужчин приходится 970 женщин. Женщины чаще всего заводят семью в возрасте 20-24 лет, а мужчины — в 25-29 лет. В 26,3% случаев дети появляются на свет у родителей в возрасте от 25 до 29 лет, а еще в 25,6% — у родителей от 30 до 34 лет.
Фото: Ростов.ру
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