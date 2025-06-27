Праздник-фестиваль для «серебряных спортсменов» прошел в Ростове
В Ростове в Парке культуры и отдыха «1 Мая» прошел праздник-фестиваль для «серебряных спортсменов» в рамках программы «Активное долголетие».
Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, совместно с Департаментом соцзащиты населения города Ростова-на-Дону, провели общегородское физкультурно-спортивное мероприятие для людей старшего поколения. В спортивном фестивале приняли участие свыше 200 ростовчан.
Праздник открыли Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень и Чемпион мира по кикбоксингу Сергей Чатинян.
После чего перед зрителями выступили творческие коллективы, а также провели различные мастер-классы.
Стоит отметить, что в Ростове запустили пилотный проект «Энергия спорта» в программе «Активное долголетие». Так, во всех районах города каждый день для пенсионеров профессиональные инструкторы проводят зарядки.
Помимо парков, зарядки проходят ежедневно с 9:00 до 10:00 на следующих спортивных площадках: 20-я линия, 66; Зорге, 8/2; Гагаринская, 3; Михаила Нагибина, 27; Жлобинский, 25; Космонавтов, 23/1.
Отметим, что подобные спортивные праздники-фестивали для «серебряных» ростовчан планируют проводить на регулярной основе.