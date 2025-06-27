Праздник-фестиваль для «серебряных спортсменов» прошел в Ростове

— Стараюсь постоянно посещать такие мероприятия, — рассказывает Анна Сень. — Я люблю спорт, и каждое утро делаю небольшую разминку по утрам, даже перед утренней тренировкой.

— Этот пилотный проект мы запустили в семи парках и на шести спортивных площадках. Зарядка — это главный активный досуг нашего старшего поколения, да и в целом всех слоев населения, всего нашего активного населения с целью популяризации спорта и развитию физических навыков, — уточнил и. о. Начальника Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону Андрей Чернышов.

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В Ростове в Парке культуры и отдыха «1 Мая» прошел праздник-фестиваль для «серебряных спортсменов» в рамках программы «Активное долголетие».Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону, совместно с Департаментом соцзащиты населения города Ростова-на-Дону, провели общегородское физкультурно-спортивное мероприятие для людей старшего поколения. В спортивном фестивале приняли участие свыше 200 ростовчан.Праздник открыли Олимпийская чемпионка по гандболу Анна Сень и Чемпион мира по кикбоксингу Сергей Чатинян.После чего перед зрителями выступили творческие коллективы, а также провели различные мастер-классы.Стоит отметить, что в Ростове запустили пилотный проект «Энергия спорта» в программе «Активное долголетие». Так, во всех районах города каждый день для пенсионеров профессиональные инструкторы проводят зарядки.Помимо парков, зарядки проходят ежедневно с 9:00 до 10:00 на следующих спортивных площадках: 20-я линия, 66; Зорге, 8/2; Гагаринская, 3; Михаила Нагибина, 27; Жлобинский, 25; Космонавтов, 23/1.Отметим, что подобные спортивные праздники-фестивали для «серебряных» ростовчан планируют проводить на регулярной основе.