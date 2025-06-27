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Руководство «Ростова» еще не продлило соглашение с Алексеем Суторминым

Руководство «Ростова» еще не продлило соглашение с Алексеем Суторминым
Руководство «Ростова» еще не продлило соглашение с Алексеем Суторминым. Контракт футболиста с донским клубом истекает 30 июня 2025 года.

13 августа прошлого года Сутормин перешёл в «Ростов» на правах аренды. Срок аренды был рассчитан на один сезон.

Сейчас «Ростов» активно занимается продлением контрактов с игроками и поиском новых футболистов. Однако в списке пока не звучала фамилия Алексея Сутормина.

Ранее 30-летний футболист выразил желание продолжить выступать за «Ростов». Пока он не торопится продлевать контракт с «Зенитом».
Фото: ФК Ростов
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