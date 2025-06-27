Фото: ФК Ростов

Руководство «Ростова» еще не продлило соглашение с Алексеем Суторминым. Контракт футболиста с донским клубом истекает 30 июня 2025 года.13 августа прошлого года Сутормин перешёл в «Ростов» на правах аренды. Срок аренды был рассчитан на один сезон.Сейчас «Ростов» активно занимается продлением контрактов с игроками и поиском новых футболистов. Однако в списке пока не звучала фамилия Алексея Сутормина.Ранее 30-летний футболист выразил желание продолжить выступать за «Ростов». Пока он не торопится продлевать контракт с «Зенитом».