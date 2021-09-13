В Ростовской области обсудили модернизацию 57 соцобъектов, пострадавших от горных работ

В Ростовской области обсудили модернизацию 57 объектов социальной инфраструктуры, пострадавших от ведения горных работ. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин. Накануне замглавы региона совместно с председателем комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолием Артамоновым и председателем комитета Заксобрания региона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физкультуре, спорту и туризму Екатериной Стенякиной побывали на таких объектах в Новошахтинске и Шахтах.Чиновники уверены, что еще 57 социальных объектов в шахтерских городах и поселках требуют капитального ремонта и реконструкции. Во время выезда они обсудили вопросы выделения средств из федерального бюджета на их модернизацию, а также переселение местных жителей из ветхих домов.Анатолий Артамонов отметил, что Ростовская область - одна из важнейших территорий с точки зрения промышленности, сельского хозяйства, экономики, культуры и образования.- Сегодня совершенно справедливо ставится вопрос о модернизации 57 объектов социальной инфраструктуры в шахтерских городах и поселках. И мы обязательно со своей стороны будем настаивать, чтобы программа была завершена, - подчеркнул председатель комитета Совфеда РФ по бюджету и финансовым рынкам.Сейчас в России действует организация ГУРШ. Это подведомственное госучреждение Министерства энергетики РФ занимается вопросами реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт. В рамках программы с 2012 по 2018 годы Минэнерго разработал проектную документацию на капремонт и реконструкцию этих объектов (упомянутых выше). Однако с 2018 года деньги из федерального бюджета выделяют только на расселение жителей домов, признанных аварийными из-за ведения горных работ.- В регионе более 90 соцобъектов было реконструировано и капитально отремонтировано по программе ГУРШ, однако оставшиеся объекты заслуживают отдельного внимания. Среди них - и здание старейшей школы города Шахт, и корпуса ЦГБ города Новошахтинска. В настоящее время отремонтировать эти строения мы можем исключительно по программе ГУРШ за счет средств федерального бюджета, - отметил Игорь Сорокин.Замгубернатора Ростовской области добавил, что реализация запланированных проектов существенно улучшит условия жизни граждан в восьми муниципальных образованиях Ростовской области, где проживает 716 тысяч человек.- В настоящее время, к сожалению, программа ГУРШ не содержит финансовых ресурсов на реконструкцию соцобъектов. Когда закрывалась одна из старейших школ города, для нас, местных жителей, это была трагедия. Сегодня у нас по всем 57 объектам разработана проектно-сметная документация, и при выделении средств из федерального бюджета есть возможность модернизировать здания, чтобы там вновь учились дети, и лечились наши граждане, - подытожила Екатерина Стенякина.Стоит отметить, в 2021 году вопрос о выделении субсидий федерального бюджета на реализацию проектов по капитальному ремонту и реконструкции социальных объектов в Ростовской области получил поддержку на рабочей встрече главы региона Василия Голубева с зампредседателя Правительства РФ Александром Новаком.Минэнерго России направило в Минфин России предложения о выделении дополнительных средств на проект. Эти деньги планируют потратить на капитальный ремонт соцобъектов.