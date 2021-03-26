В Заксобрании Ростовской области обсудили проблемы работающей молодежи

Комитет Законодательного собрания донского региона по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике совместно с Межрегиональной общественной организацией «Работающая молодежь Юга» 26 марта организовал круглый стол на тему «Работающая молодежь: проблемы и перспективы». В нем приняли участие молодежные лидеры, работающие накрупных предприятиях области – Россети, Почты России, СКЖД, Роствертола, Ростсельмаша, представители бизнеса и самозанятые, чтобы обсудить, что нужно изменить в законодательстве, чтобы поддержать работающую молодежь.Встречу открыла председатель комитета парламента Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина. Народная избранница отметила, что не смотря на принятый недавно федеральный закон о молодежной политике в РФ, молодежь часто сталкивается проблемами, которые требуют поддержки властей.- В конце 2020 года Госдума приняла закон о молодежной политике в России. В нем четко прописана тема работающей молодежи, - рассказала депутат. - В силу различных причин в трудовой деятельности у молодых людей есть ряд сложностей, но такие проблемы нужно решать, потому что это очень важная часть молодежной политики.Екатерина Стенякина подчеркнула, что молодые люди менее защищены с точки зрения доходов, чем опытные специалисты. Зарплата у них меньше, чем у коллег со стажем, и нет большинства надбавок. Помимо этого, молодые люди зачастую имеют кредиты и ипотеки, выплаты которых несут большую финансовую нагрузку.Председатель комитета по молодежной политике правительства донского региона Юрий Лескин поддержал коллегу. Депутат отметил, что для появления законодательных решений необходимы инициативы и предложения самих молодых людей. Кроме того, он отметил, что нужно разработать эффективные подходы, инструмент и специальные программы для поддержания потребностей молодежи (жилье, образование, трудоустройство).В ходе заседания участники обсудили, какие поправки нужно внести в законодательство для поддержания работающей молодежи, а также рассмотрели формы сотрудничества между комитетом Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике и Межрегиональной общественной организацией «Работающая молодежь Юга». Это взаимодействие может привести к положительному результату: эффективность методов решения во многом зависит от законодательных решений.- Молодых специалистов необходимо поддерживать, об этом сказано в федеральном законодательстве. Законодательное Собрание уже отработало механизм лоббирования интересов наших граждан на федеральном уровне, - подытожила в конце встречи Екатерина Стенякина. - По иниициативе депутатов Законодательного Собрания принимаются постановления Правительства Российской Федерации, вносятся поправки в действующее законодательство. Благодаря инициативе депутатов донского парламента в законе о молодежной политике установлено, что молодой человек – это гражданин РФ до 35 лет включительно. На первый взгляд незначительная поправка, но она дает дополнительный год для получения ипотеки молодой семье.Екатерина Стенякина отметила важность работы работающей молодежи с законодательной властью. Молодые люди должны ставить задачи, а донские парламентарии - лоббировать их на федеральный уровень. Затронутые на круглом столе вопросы было рекомендовано подготовить и направить поручения в профильные организации.