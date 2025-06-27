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В Ростовской области построят новый водопровод за 1,2 миллиарда рублей. Он будет проходить от хутора Ленинаван до села Большие Салы. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 27 июня.Работы начнутся после подписания контракта и продлятся до марта 2027 года. Подрядчику нужно будет подготовить территорию, провести водопроводные сети, организовать электроснабжение и освещение, а также установить ограждения и обеспечить утилизацию отходов.Деньги на проект выделят из бюджета Мясниковского района. Имя победителя тендера назовут 17 июля.Перед началом строительства на участке будут работать археологи. Они проверят территорию на наличие исторических артефактов. На их исследования выделили около 44 миллионов рублей.