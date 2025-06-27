«ГАЗель» загорелась во время движения возле ЖК в Ростовской области

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В Ростовской области, внимательные свидетели зафиксировали на камеру и разместили в социальных сетях кадры пылающей "ГАЗели" в процессе движения.Этот случай произошел в дневное время, 27 июня, в городе Батайске, на Комсомольской улице, рядом с домом под номером 123. Как утверждает водитель, во время управления транспортным средством он почувствовал запах гари, после чего из моторного отсека начал валить плотный дым.Для тушения возгорания были оперативно направлены две пожарные бригады общей численностью восемь человек. Огонь, распространившийся на площади восьми квадратных метров, был полностью ликвидирован за семнадцать минут.