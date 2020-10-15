Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации завершила свою работу

В режиме видеоконференц-связи состоялось пленарное заседание XXXIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Парламентарии обсудили 36 вопросов. В повестку дня депутаты вынесли семь обращений в федеральные органы государственной власти.Председатель Заксобрания донского региона Александр Ищенко рассказал, что все инициативы областных депутатов, поддержанные в ходе конференции, имеют социальную направленность, либо ориентированы на поддержку экономики. Депутат также подчеркнул актуальность принятых решений и отметил, что «голос многих регионов, звучащих в унисон, лучше слышен на федеральном уровне».- Многие инициативы, в том числе регионального Заксобрания, стали законами на федеральном уровне. Это стало возможным благодаря поддержке наших коллег на Юге России. На протяжении почти 20 лет Южно-Российская Парламентская Ассоциация служит инструментом решения региональных проблем на федеральном уровне, - прокомментировал Александр Ищенко. - Там, где мы не можем разрешить проблему, волнующую людей, на уровне края, области или республики, мы объединяем свои усилия, усилия наших представителей в Госдуме и Совете Федерации, чтобы решить региональную проблему на федеральном уровне.Среди предложений донского парламента, инициированных на конференции ЮРПА, - обеспечение лекарствами людей со спинальной мышечной атрофией, ограничение продажи несовершеннолетним зажигалок и баллончиков для их заправки и обеспечение горячим питанием детей-инвалидов и учащихся с ограниченными возможностями. Кроме того, были инициированы такие предложения, как отмена обязательной установки тахографов на общественном транспорте, снижение размера обеспечения гарантийных обязательств по муниципальным и госконтрактам в сфере строительства и увеличение финансовой программы субсидирования производителей сельхозтехники и поддержка проектов промышленных кластеров.Александр Ищенко подчеркнул, что у донского региона есть позитивный опыт продвижения законодательных инициатив посредством ЮРПА на федеральный уровень, и проходящая конференция также способствует этому, с учетом значимости предложенных изменений.- Недавно мы внесли изменения в областное законодательство и определили механизм компенсации питания для детей с ограниченными возможностями, которые получают образование в госучреждениях, обучаясь на дому. Выяснилось, что эта проблема волнует и наших региональных коллег. Поэтому мы подготовили специальное обращение к федеральному уровню власти, чтобы установить единые стандарты и подходы на территории всей России. В прошлом году Заксобрание Ростовской области обратилось к Президенту, Правительству и Госдуме с предложением создать единые стандарты бесплатного горячего питания для учащихся начальной школы. Президент поддержал нашу инициативу, и Госдума приняла закон. Теперь с 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов бесплатно получают горячее питание, - отметил спикер донского парламента.Однако проблема решена не полностью: некоторые дети с ограниченными возможностями обучаются на дому, а потому не могут бесплатно питаться в школе. Некоторые муниципалитеты могут кормить детей, в то время как другие не имеют такой возможности. Депутаты уверены, что это неправильный подход. Нужны единые правила на территории страны.Второй вопрос - запрет продажи зажигалок и других газоносителей несовершеннолетним. Запрет необходим, чтобы исключить у детей приучение к сниффингу. Областной закон принят, но нужны единые федеральные правила. Эту инициативу ростовских депутатов также поддержали парламентарии Юга России.Еще один социально значимый вопрос - орфанные заболевания. Депутаты предложили коллегам федерального уровня забрать расходы, связанные с одним из заболеваний - спинальной мышечной атрофии, на федеральное финансирование. Это очень тяжелая и дорогостоящая болезнь. Чтобы поддерживать заболевших и лечить их, Ростовской области требуется от полутора до трех миллиардов рублей в год. Это очень существенные расходы. Часть редких заболеваний федерация уже забрала на свое финансирование, но нужно идти дальше, чтобы на территории страны действовали единые правила, независимо от возможностей бюджета.Остальные вопросы связаны с поддержкой экономики. В условиях нынешнего экономического спада, необходимы меры, которые поддерживали бы отечественного производителя, при этом создавая условия для будущего рывка производственных отраслей.В Конференции ЮРПА, помимо председателя Заксобрания Ростовской области, от донского региона приняли участие первый Зампредседателя Заксобрания - председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, Зампредседателя донского парламента - председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, председатель комитета по экономической политике Игорь Бураков, председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина, председатель комитета по законодательству Александр Косачев, председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, заместитель председателя комитета по бюджету Александр Михалев и заместители председателя комитета по строительству Михаил Сапрыкин и Сергей Ковалев.