Проект парка вдоль Темерника в Ростове может получить федеральную поддержку

Фото: «Сильные идеи для нового времени».

Проект создания парковой зоны, тянущейся вдоль реки Темерник, может рассчитывать на федеральное финансирование. Инициатива по созданию непрерывного линейного парка на берегах Темерника вошла в топ-10 проектов на региональном форуме "Сильные идеи для нового времени". Временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь предложил направить этот проект вместе с другими в Москву для рассмотрения на федеральном уровне.Напомним, что автономная некоммерческая организация "Парк "Темерник" была основана в 2017 году с целью создания единого пешеходного и велосипедного пространства вдоль береговой линии главной реки города. В настоящее время определены этапы реализации проекта, включающие очистку русла реки и восстановление водного объекта, модернизацию очистных сооружений и благоустройство прибрежной территории.Следует отметить, что работа ведется достаточно интенсивно. В период с 2019 по 2022 год областные власти организовали очистку русла реки от одного из истоков в балке Чадр, расположенной в жилом районе Суворовский, до Северного водохранилища. В настоящее время проводятся работы по очистке реки от другого истока - в балке Жанкина - до того же Северного водохранилища.Кроме того, за счет бюджетных средств был реализован проект "Первая миля" на участке от Каменки до зоопарка. Застройщик “ВКБ-Новостройки” создаёт в Суворовском спортивно-парковый комплекс "Чадр". Там уже очищены и благоустроены три озера, и сейчас ведутся работы на четвертом. Также благоустроена набережная с террасным озеленением, которая в будущем станет частью создаваемого линейного парка. В рамках сотрудничества между АНО "Парк "Темерник" и студентами кафедры водоснабжения и водоотведения ДГТУ было проведено обследование участков реки. По результатам обследования создана интерактивная карта, на которой отображено состояние воды и береговой линии на момент проведения мониторинга.Однако, по мнению специалистов, предстоит еще многое сделать. Директор АНО "Парк "Темерник" Екатерина Котлярова считает, что необходимо опираться на опыт создания парка "Яуза" в Москве и придерживаться единого подхода к градостроительному планированию и проектированию. На Яузе в единое пространство объединены территории протяженностью около 20 км, в то время как длина Темерника в городской черте составляет около 18 км. Однако реализация проекта на Яузе во многом стала возможна благодаря местному законодательству, в то время как единого регламента на федеральном уровне пока нет.Необходимо разработать единый градостроительный механизм планирования и проектирования береговых территорий малых рек в крупных городах, основанный на принципе непрерывности. Об этом заявила Екатерина Котлярова. По ее словам, на сегодняшний день такие механизмы отсутствуют на федеральном уровне, что препятствует созданию связного водно-зеленого каркаса города и комплексному подходу к освоению береговых территорий малых рек. Доклад по этой тематике, представленный на прошедшей в Москве научно-практической конференции "Устойчивое развитие территорий" и Геоурбанистических чтениях, организованных в Институте географии РАН, вызвал большой интерес у профессионального и научного сообщества. А на заседании областного градостроительного совета 26 июня была представлена модель формирования природно-экологического каркаса Ростовской агломерации, причем линейный парк "Темерник" назван одной из ключевых составляющих этого каркаса. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что парк должен быть непрерывным и проходить вдоль основного русла и притоков реки по территории трех муниципальных образований: Ростова-на-Дону, Аксайского и Мясниковского районов.Председатель правления АНО "Парк "Темерник" Николай Бритвин выразил осторожный оптимизм по поводу того, что областные власти обратили внимание на проблему и выразили готовность оказать содействие на федеральном уровне. "Хотелось бы оставить своим потомкам чистую реку с зелеными берегами", - отметил он.Все жители Ростова хотят видеть Темерник чистым и с благоустроенной береговой линией. Очевидно, что это долгосрочная задача, но откладывать ее решение больше нельзя. Федеральная поддержка в случае ее получения может значительно ускорить создание непрерывного линейного парка вдоль главной реки Ростова.