В Ростове на Северном в ДТП пострадал водитель мотоцикла
В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов 27 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором мотоциклист получил травмы. Инцидент случился возле дома № 13/6.
Согласно предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что 24-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая с кольца, не уступил дорогу мотоциклу.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 21-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.