Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на Северном в ДТП пострадал водитель мотоцикла

В Ростове на Северном в ДТП пострадал водитель мотоцикла
В Ростове-на-Дону на проспекте Космонавтов 27 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором мотоциклист получил травмы. Инцидент случился возле дома № 13/6.

Согласно предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что 24-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, выезжая с кольца, не уступил дорогу мотоциклу.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 21-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.