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В Ростовской области ввели ограничение на потребление энергии из-за сбоя на АЭС

В Ростовской области ввели ограничение на потребление энергии из-за сбоя на АЭС
В Ростовской области снова ввели ограничение на потребление энергии. Об этом 16 июля сообщили на сайте Минэнерго.

Из-за аномальной жары на Ростовской АЭС произошёл сбой в работе оборудования. Один из энергоблоков станции автоматически отключился из-за неполадок на турбогенераторе. После этого подача энергии на юге России упала. Чтобы восстановить баланс подачи энергии, в регионе планируется снизить нагрузку оборудования на 1,5 гигаватта.

В связи с этим жители крупных городов испытывают проблемы со светом. У людей падает напряжение, не работают стиральные машинки и кондиционеры.

Напомним, что с 16 по 19 июля в регионе будет аномально жарко. Синоптики обещают в этот период жару до +42 градусов. В такую жару сдается даже атомная станция.
Фото: ростов.ру
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