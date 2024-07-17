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Ограничения на потребление электроэнергии сняли в Ростовской области

Ограничения на потребление электроэнергии сняли в Ростовской области
В Ростовской области сняли ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в донском правительстве.

- В донском регионе 16 июля в 23:00 были сняты ограничения потребления электроэнергии. Все ранее отключённые потребители подключены, - сообщили в ведомстве.

Вечером 16 июля на Ростовской АЭС произошло ложное срабатывание защиты энергоблока № 1. Из-за этого энергоблок отключился. Причины срабатывания были устранены, и примерно к 22:30 энергоблок включили в сеть. Уже к утру 17 июля энергоблок был запущен в полную нагрузку в 1 000 мегаватт.

Проблемы со светом наблюдались в десятках крупных городов и населённых пунктов Ростовской области, Краснодарского края, Республики Калмыкия и Республики Крым.

Предположительно, нештатная ситуация произошла из-за аномальной жары, которую не выдерживает даже техника.
Фото: Ростов ру
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