Ограничения на потребление электроэнергии сняли в Ростовской области

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В Ростовской области сняли ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщили в донском правительстве.- В донском регионе 16 июля в 23:00 были сняты ограничения потребления электроэнергии. Все ранее отключённые потребители подключены, - сообщили в ведомстве.Вечером 16 июля на Ростовской АЭС произошло ложное срабатывание защиты энергоблока № 1. Из-за этого энергоблок отключился. Причины срабатывания были устранены, и примерно к 22:30 энергоблок включили в сеть. Уже к утру 17 июля энергоблок был запущен в полную нагрузку в 1 000 мегаватт.Проблемы со светом наблюдались в десятках крупных городов и населённых пунктов Ростовской области, Краснодарского края, Республики Калмыкия и Республики Крым.Предположительно, нештатная ситуация произошла из-за аномальной жары, которую не выдерживает даже техника.