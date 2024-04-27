В Ростовской области на майские праздники будут перебои с телерадио сигналом

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В период майских праздников жители некоторых районов Ростовской области не смогут посмотреть любимые теле- и радиопередачи из-за перебоев в вещании. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).В выходные, 29 апреля, в хуторе Нижнежуравском Константиновского района с 11:00 до 17:00 будет нарушено вещание, что может доставить неудобства местным жителям.Аналогичная ситуация сложится в хуторе Зеленовка Тарасовского района. Перебои с телевидением и радио будут происходить в то же время, но в рабочий день - 2 мая.В это же время без телевидения и радио останутся жители поселка Чирский Советского сельского округа. Там сигнал может быть отключен с 10:00 до 21:00.Причиной неудобств являются плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.