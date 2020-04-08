Митрополит призвал жителей Ростовской области отказаться от посещения церкви на Пасху
В преддверии Пасхи к жителям донского региона обратился митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он рассказал о том, как в регионе будет проходить празднование Воскресение Христово.
Жителей Ростовской области призвали отказаться от посещения храмов. Этот день они должны провести дома, в кругу семьи. Такие меры надо соблюдать в связи с пандемией коронавируса, несмотря на то, что все, кто исповедует православие, в Светлое Воскресенье всегда посещали службы в церквях. Люди сотнями несли на освящение куличи, яйца, вино и воду. Однако в этом году им настоятельно рекомендуют этого не делать в целях безопасности.
В Ростовской-на-Дону епархии отметили, что речь не идёт о закрытии храмов.
- Богослужения будут продолжаться и при отсутствии прихожан, пастырское служение будет совершаться. При этом клирики будут соблюдать все меры для нераспространения коронавирусной инфекции.
Всех служителей обязали вытирать лжицу (небольшую ложку) проспиртованным платком после каждого причастия, воду давать исключительно в одноразовой посуде, просфоры подносить только в одноразовых перчатках, советовать прихожанам не целовать чашу и иконы. Миропомазание и помазание елеем совершается одноразовыми ватными палочками.