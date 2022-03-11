Жителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах из-за снега

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Жителей Ростовской области предупредили об опасности на дорогах, связанной с ухудшением погодных условий. В региональном УГИБДД сообщили, что в ближайшие сутки ожидается мокрый снег и гололед.Опасное погодное явление прогнозируется ночью и утром 16 марта. Из-за гололеда сцепление с дорогой становится хуже, поэтому автомобилистам следует вести себя максимально аккуратно. Необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию в потоке машин. Кроме того, водителям советуют обращать внимание на временные дорожные знаки и другую разметку.Пешеходам, чтобы себя обезопасить, на одежде лучше носить светоотражающие элементы. Проезжую часть нужно пересекать только в оборудованных местах.Отметим, что по прогнозам донских синоптиков в большинстве районов ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться от -8 градусов ночью до +2 днем. Порывы северо-восточного ветра составят 5-10 метров в секунду.