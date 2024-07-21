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Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 21 июля

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности 21 июля
В Ростовской области спасатели предупредили жителей о высокой пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным синоптиков, с 21 по 22 июля на территории Ростовской области особенно высок риск возникновения пожара. Почти во всех городах и районах объявлен пятый класс пожароопасности. Исключением стал Чертковский район — там четвертый класс пожароопасности.

В ближайшие дни жителей и гостей Ростовской области просят не разводить костры и соблюдать другие правила пожарной безопасности.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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