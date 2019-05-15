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Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности
В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Как 17 мая сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, предупреждение действует с 18 по 20 мая.

Пятый класс опасности объявлен в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Аксайском районах.

В серверной половине Азовского района, а также в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Кагальницком, Неклиновском, Зерноградском, Егорлыкском районах сохраняется четвёртый класс пожароопасности.

В ведомстве отметили, что сейчас нельзя посещать леса.

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