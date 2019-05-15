Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности



В Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Как 17 мая сообщили в пресс-службе донского ГУ МЧС, предупреждение действует с 18 по 20 мая.



Пятый класс опасности объявлен в Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском и Аксайском районах.



В серверной половине Азовского района, а также в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Кагальницком, Неклиновском, Зерноградском, Егорлыкском районах сохраняется четвёртый класс пожароопасности.



В ведомстве отметили, что сейчас нельзя посещать леса.