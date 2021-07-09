Жителей Ростовской области предупредили о повышенной пожароопасности. По данным Росгидрометцентра, опасное явление будет наблюдаться 11 июля местами в Верхнедонском, Шолоховском, Сальском, Пролетарском и других районах области.С 12 по 14 июля в Боковском и Советском районах объявлен пятый класс пожароопасности, а в Ростове-на-Дону - четвертый.В это время жителям лучше отказаться от походов в лес, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию. В жару рекомендуется пить больше прохладной жидкости и носить головные уборы.