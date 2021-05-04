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Жителей Дона предупредили о высокой пожароопасности в конце недели

Жителей Дона предупредили о высокой пожароопасности в конце недели
Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие два дня. Спасатели рекомендуют быть особенно острожными при обращении с огнем в период с 8 по 9 мая.

Пожароопасность 4-го класса ожидается в северо-западных (Каменский, Красносулинский, Чертковский), северо-восточном (Белокалитвинский) районах и в Приазовье (Матвеево-Курганский, Октябрьский, Аксайский, Родионово-Несветайский, Куйбышевский, Мясниковский и северная часть Азовского). Аналогичная ситуация - в центральных районах - Усть-Донецком, Константиновском, Веселовском, Мартыновском, Багаевском, Семикаракорском), юго-восточных - Зимовниковском и Дубовском, а также в донской столице.

Дончан настоятельно просят соблюдать все правила пожарной безопасности. В частности, не бросать в лесу горящие спички и окурки и не выжигать камыш или сухую траву.

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