Жителей Дона предупредили о высокой пожароопасности в конце недели

Жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности в ближайшие два дня. Спасатели рекомендуют быть особенно острожными при обращении с огнем в период с 8 по 9 мая.Пожароопасность 4-го класса ожидается в северо-западных (Каменский, Красносулинский, Чертковский), северо-восточном (Белокалитвинский) районах и в Приазовье (Матвеево-Курганский, Октябрьский, Аксайский, Родионово-Несветайский, Куйбышевский, Мясниковский и северная часть Азовского). Аналогичная ситуация - в центральных районах - Усть-Донецком, Константиновском, Веселовском, Мартыновском, Багаевском, Семикаракорском), юго-восточных - Зимовниковском и Дубовском, а также в донской столице.Дончан настоятельно просят соблюдать все правила пожарной безопасности. В частности, не бросать в лесу горящие спички и окурки и не выжигать камыш или сухую траву.