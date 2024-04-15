В Ростовской области начнутся перебои в работе радио и ТВ с 15 апреля

Фото: Rostov.ru.

С 15-го по 21 апреля телерадиосигнал пропадет в нескольких районах Ростовской области. О перебоях в ближайшую неделю сообщили в РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).В первый день рабочей недели, 15 апреля, помехи возможны в хуторе Калининском Шолоховского района, станице Маркинской Цимлянского района, конезаводе имени Буденого Сальского района, городах Каменске-Шахтинске, Морозовске и Ростове.Во вторник, 16 апреля, перебои продолжатся в конезаводе имени Буденного Сальского района. Также в этот день ожидаются проблемы с телерадиовещанием в станице Обливской, слободе Позднеевке Миллеровского района и хуторе Сиротском Дубовского района. На следующий день, 17 апреля, ТВ и радио не будут работать в станице Селивановской Милютинского района и в Красном Сулине.В четверг сигнал может пропасть в Таганроге, хуторе Ильинка Белокалитвинского района, станице Андреевской Дубовского района, хуторе Садки Красносулинского района. В пятницу, 19 апреля, помехи начнутся в селе Алексеево-Лозовском Чертковского района, селе Дубовском и станице Обливской.Причиной временных неудобств станут профилактические работы, во время которых отключат передающее оборудование.