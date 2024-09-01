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Жителей Ростовской области предупредили о пыльной буре 2 сентября

Жителей Ростовской области предупредили о пыльной буре 2 сентября
В Ростовской области ожидается пыльная буря 2 сентября. Об этом сообщили специалисты Северо-кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пыльна буря придет в Ростовскую область из Калмыкии. Отметим, что она обрушится и на Астраханскую область. А на Дону буря накроет в основном восточные районы — Дубовский, Волгодонской, Орловский и другие.

Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, на востоке — до 21. В других районах области прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха составит +25…+30 градусов днем и до +19…+24 — ночью, местами столбики термометров опустятся — до +13.
Фото: DonDay.
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