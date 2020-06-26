В ближайшие дни в Ростовской области сохранится высокий класс пожароопасности

Высокий класс пожароопасности сохраняется в донском регионе. Об этом сообщили в ростовском гидрометцентре.Чрезвычайная опасность (5 класс) объявлены на период с 30 июня по 3 июля в Приазовье. Местами действует 4 класс: в центральных, северо-западных, южных районах, южной половине Азовского района, Белокалитвинском районе и Ростов-на-Дону.Жителей Дона просят не разводить костры на природе, не бросать сигареты, спички и другой мусор на землю, не выжигать траву.