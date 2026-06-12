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Жителей Ростовской области предупредили о непогоде 12-14 июня

Жителей Ростовской области предупредили о непогоде 12-14 июня


Непогода в Ростовской области задержится до 14 июня. МЧС продлило штормовое предупреждение.

Сначала сложные погодные условия обещали с 9 по 12 июня.

По данным Северо-Кавказского УГМС, до конца праздничных выходных регион накроют ливни с грозами, град и шквалистый ветер до 23 м/с.

Из-за такой погоды возможны обрывы проводов, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, повреждение крыш.

Эксперты напоминают: в сильный ветер опасно стоять под рекламными щитами и рядом с шаткими строениями. Жителям советуют закрыть окна и двери, а машину парковать подальше от деревьев и старых конструкций. Берегите себя!
Фото: Rostov.ru
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