В ближайшие часы в Ростовской области ожидаются ливни с грозами и шквалистый ветер



Резкое ухудшение погоды ожидается в Ростовской области. Примерно в 17 часов 15 июля на регион обрушатся сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Его сила будет достигать 20-23 метров в секунду, сообщили в донскому Управлении по делам ГО и ЧС.



В результате возможны подтопления низменных участков местности и расположенных на них строений. Жителей Ростовской области предупредили об обрывах линий электропередач, падении деревьев и конструкций, а также повреждение крыш.



Дончанам рекомендуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, убрать с балконов личные вещи. Детей следует забрать из учебных и прочих учреждений.