Жителей Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности
В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС 2 июля.
Напомним, не так давно Ростов.ру предупреждал об опасности пятого класса. Тогда вероятность возгорания была максимальной и должна была продолжаться с 25 июня до 2 июля.
Однако после недавних дождей пожароопасность снизилась до первого класса. Вероятность возгорания стала минимальной. Несмотря на это, специалисты предупреждают, что с 3 по 5 июля режим ЧС вновь вступит в силу.
Особенное внимание этому следует уделить жителям Советского, Боковского, Целинского, Сальского, Песчанокопского и Пролетарского районов. Там, как и в Заветинском и Ремонтненском районах, сохранится чрезвычайная пожароопасность. Высокая вероятность возгорания также будет в Приазовье, Зимовниковском, Орловском и Дубовском районах.
В МЧС предупреждают, что в это время с огнём следует взаимодействовать очень осторожно. Разжигание костров в зонах скопления сухой травы может спровоцировать крупные пожары.