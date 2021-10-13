Жителей Ростова приглашают на эногастрономический фестиваль «Долина Дона»

Жители Ростова смогут стать участниками эногастрономического фестиваля «Долина Дона». Мероприятие для истинных гурманов и ценителей вина состоится с 12 до 18 часов 16 октября на улице Левобережной, 2Б.Организатором мероприятия выступает департамент потребрынка Ростовской области при поддержке территориального кластера «Долина Дона». В работе фестиваля примут участие производители региональной винодельческой продукции, фермерские хозяйства, представители виноторгового, туристического бизнеса и научной сферы, а также просто ценители качественной продукции, любители тонких изысканных блюд и знатоки вин.- Ключевые цели фестиваля – повышение эногастрономического и туристического потенциала донского региона, продвижение региональной продукции; повышение культуры потребления уникальной донской винодельческой продукции, обмен опытом и повышение квалификации работников виноградарско-винодельческой отрасли, - рассказала исполняющая обязанности директора департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова.Официальное открытие фестиваля начнется в 13 часов. В рамках торжественной церемонии наградят лучшие образцы продукции донских виноделов. Победителей определят по итогам профессионального дегустационного конкурса, проведенного накануне.На фестивале запланирована деловая программа, включающая в себя несколько экспертных блоков. В их числе - «Особенности донского виноделия: чем мы можем гордиться», «Винный этикет: особенности винной культуры регионов», «Виноделие России. Долина Дона». Кроме того, в этот день проведут профессиональные мастер-классы и представят стенды и продукцию участников.Посетить фестиваль может любой желающий старше 18 лет. При этом нужно учесть, что мероприятие проведут при строгом соблюдении карантинных мер. Поэтому при входе необходимо показать один из трех документов, подтверждающих наличие антител. Это QR-код (сертификат о вакцинации), справка о перенесенном не более полугода назад заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест. Однако последний должен быть выдан не более чем за три дня до мероприятия.