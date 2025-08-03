В Ростове разыскивают пропавшего без вести 19-летнего парня

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 19-летнего парня. Информации о местонахождении Василия Туркина нет с 15 июля.Молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.Василий среднего роста (175-180 сантиметров) и нормального телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черную футболку, спортивные штаны и обул черные сетчатые туфли.Если вы знаете где может находится парень, сообщите в 112.