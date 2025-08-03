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В Ростове разыскивают пропавшего без вести 19-летнего парня

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 19-летнего парня
В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 19-летнего парня. Информации о местонахождении Василия Туркина нет с 15 июля.

Молодой человек ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники обратились с заявлением о пропаже в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.

Василий среднего роста (175-180 сантиметров) и нормального телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черную футболку, спортивные штаны и обул черные сетчатые туфли.

Если вы знаете где может находится парень, сообщите в 112.
Фото: Лиза Алерт
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