От виноградника до ресторана: в Ростове обсудили проблемы и перспективы развития виноградарства в регионе
В преддверии туристического сезона в Ростове-на-Дону прошел круглый стол на тему развития виноградарства и виноделия в донском регионе. Организатором мероприятия стал департамент потребительского рынка Ростовской области. В качестве участников обсуждения проблем и перспектив винного кластера стали производители донской винодельческой продукции, фермерские хозяйства, энологи, а также представители ресторанно-гостиничного бизнеса и торгующих предприятий.
По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Ростовской области Натальи Багряновой, одной из основных тем для дискуссии стало взаимодействие производителей виноградарской продукции и торгующих организаций.
— Набирают обороты крестьянско-фермерские хозяйства, которые не так давно получили лицензию на производство, поставки и розничную продажу своей продукции. Эти КФХ славятся своими автохтонными сортами винограда и являются уникальными в России, - рассказала Наталья Багрянова. - Однако наш потребитель недостаточно знаком с продукцией донских виноделов. Поэтому мы и организовываем подобные мероприятия. Прежде всего, для популяризации продукции нашего региона и совместного поиска решений.
В последнее время развитию виноделия и виноградарства в стране уделяется огромное внимание. В 2020 году был принят федеральный закон о развитии виноградарства. В донском регионе также прорабатывается законодательная база, где предусмотрены меры господдержки виноградарей. Среди них производственная деятельность, развитие розничной сети, а также научная и туристическая деятельность.
Развитие внутреннего туризма, уверены участники круглого стола, даст новый виток в популяризации собственного донского винного бренда. Ведь все чаще в культурных заведениях можно встретить карту с продукцией донских виноградарей. Объемы пока небольшие, и ставка в основном делается на эксклюзив и качество.
Участники обсуждения сошлись во мнении, что продвижение донской винодельческой продукции в кафе и ресторанах позволит жителям и гостям региона поближе познакомиться с уникальными винами Дона и по достоинству оценить отечественное производство виноделов.
Ресторатор Гаджи Зулумханов уверен, что донские вина должны себя позиционировать, как ресторанные вина. Нельзя продвигать их только через розницу.
— Если мы говорим о качестве, то вино нужно продвигать через ресторан. Ведь ресторан — это уже статус вина, это его дегустация и оценка. Мы решили немножко поддержать донских виноделов и ввести в заведениях винные карты с продукцией донских производителей, - рассказал ресторатор.
Сформировать спрос на донские вина поможет и проведение фестивалей, ярмарок и дегустаций. Одной из таких стал винный пикник, как новый нестандартный формат выставки-дегустации винодельческой продукции с целью популяризации донского вина. На ярмарке была представлена продукция ООО ДВХ «Эльбузд», «Винодельня Ведерников», ООО «Вилла Звезда», ОАО «Цимлянские вина», «Винодельня ВинаБани», «Усадьба Саркел», «Винодельня Молчанова», КФХ Зареченский А.Е.
Гости познакомились с донскими виноградарями, задали интересующие вопросы и, конечно, продегустрировали продукцию из уникальных сортов винограда. Организаторы пикника планируют сделать его ежегодным, чтобы продвигать отечественного производителя среди дончан и гостей региона.