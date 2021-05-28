От виноградника до ресторана: в Ростове обсудили проблемы и перспективы развития виноградарства в регионе

В преддверии туристического сезона в Ростове-на-Дону прошел круглый стол на тему развития виноградарства и виноделия в донском регионе. Организатором мероприятия стал департамент потребительского рынка Ростовской области. В качестве участников обсуждения проблем и перспектив винного кластера стали производители донской винодельческой продукции, фермерские хозяйства, энологи, а также представители ресторанно-гостиничного бизнеса и торгующих предприятий.По словам заместителя директора департамента потребительского рынка Ростовской области Натальи Багряновой, одной из основных тем для дискуссии стало взаимодействие производителей виноградарской продукции и торгующих организаций.— Набирают обороты крестьянско-фермерские хозяйства, которые не так давно получили лицензию на производство, поставки и розничную продажу своей продукции. Эти КФХ славятся своими автохтонными сортами винограда и являются уникальными в России, - рассказала Наталья Багрянова. - Однако наш потребитель недостаточно знаком с продукцией донских виноделов. Поэтому мы и организовываем подобные мероприятия. Прежде всего, для популяризации продукции нашего региона и совместного поиска решений.В последнее время развитию виноделия и виноградарства в стране уделяется огромное внимание. В 2020 году был принят федеральный закон о развитии виноградарства. В донском регионе также прорабатывается законодательная база, где предусмотрены меры господдержки виноградарей. Среди них производственная деятельность, развитие розничной сети, а также научная и туристическая деятельность.Развитие внутреннего туризма, уверены участники круглого стола, даст новый виток в популяризации собственного донского винного бренда. Ведь все чаще в культурных заведениях можно встретить карту с продукцией донских виноградарей. Объемы пока небольшие, и ставка в основном делается на эксклюзив и качество.Участники обсуждения сошлись во мнении, что продвижение донской винодельческой продукции в кафе и ресторанах позволит жителям и гостям региона поближе познакомиться с уникальными винами Дона и по достоинству оценить отечественное производство виноделов.Ресторатор Гаджи Зулумханов уверен, что донские вина должны себя позиционировать, как ресторанные вина. Нельзя продвигать их только через розницу.— Если мы говорим о качестве, то вино нужно продвигать через ресторан. Ведь ресторан — это уже статус вина, это его дегустация и оценка. Мы решили немножко поддержать донских виноделов и ввести в заведениях винные карты с продукцией донских производителей, - рассказал ресторатор.Сформировать спрос на донские вина поможет и проведение фестивалей, ярмарок и дегустаций. Одной из таких стал винный пикник, как новый нестандартный формат выставки-дегустации винодельческой продукции с целью популяризации донского вина. На ярмарке была представлена продукция ООО ДВХ «Эльбузд», «Винодельня Ведерников», ООО «Вилла Звезда», ОАО «Цимлянские вина», «Винодельня ВинаБани», «Усадьба Саркел», «Винодельня Молчанова», КФХ Зареченский А.Е.Гости познакомились с донскими виноградарями, задали интересующие вопросы и, конечно, продегустрировали продукцию из уникальных сортов винограда. Организаторы пикника планируют сделать его ежегодным, чтобы продвигать отечественного производителя среди дончан и гостей региона.