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Жителей Ростова предупредили о непогоде с 19 по 21 декабря

Жителей Ростова предупредили о непогоде с 19 по 21 декабря
Жителей Ростова-на-Дону предупредили о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные условия накроют донскую столицу уже в ближайшие сутки.

По данным синоптиков, с 19 по 21 декабря в Ростове-на-Дону ожидается туман и гололед. В сочетании с плюсовой погодой это может стать причиной аварий и других ЧП.

Водителей настоятельно просят быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию, интервал и скорость. Пешеходам также нужно быть предельно бдительными, ведь в плохую видимость заметить человека труднее.
Фото: Ростов ру.
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