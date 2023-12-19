Жителей Ростова предупредили о непогоде с 19 по 21 декабря

Фото: Ростов ру.

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о надвигающейся непогоде. Неблагоприятные условия накроют донскую столицу уже в ближайшие сутки.По данным синоптиков, с 19 по 21 декабря в Ростове-на-Дону ожидается туман и гололед. В сочетании с плюсовой погодой это может стать причиной аварий и других ЧП.Водителей настоятельно просят быть внимательными на дорогах: соблюдать дистанцию, интервал и скорость. Пешеходам также нужно быть предельно бдительными, ведь в плохую видимость заметить человека труднее.