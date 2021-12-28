В ближайшие сутки в Ростове ожидается гололед и туман
В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки прогнозируют туман и гололед. О непогоде предупредили в Управлении ГО и ЧС города со ссылкой на росгидромет.
Так, с 31 декабря на 1 января уже 2022 года в Ростове ночью и утром ожидается туман. Донские спасатели предупредили и о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедице на дорогах.
Водителям стоит быть предельно осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать дистанцию и допустимую скорость. Также перед поездкой лучше проверить исправность противотуманок на автомобиле. Пешеходам лучше надеть одежду со светоотражающими элементами. Прежде чем переходить дорогу, нужно убедиться, что водитель сможет остановиться.
Кроме того, из-за перепадов температуры на карнизах крыш и водосточных трубах возможно образование сосулек. Жителям региона рекомендуют держаться подальше и даже не парковать поблизости машины. Ветер усилится до восьми метров в секунду, и обледеневшие ветки или провода запросто могут упасть в любой момент.