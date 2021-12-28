В ближайшие сутки в Ростове ожидается гололед и туман

Фото: yandex.ru

В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки прогнозируют туман и гололед. О непогоде предупредили в Управлении ГО и ЧС города со ссылкой на росгидромет.Так, с 31 декабря на 1 января уже 2022 года в Ростове ночью и утром ожидается туман. Донские спасатели предупредили и о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедице на дорогах.Водителям стоит быть предельно осторожными на дорогах. Необходимо соблюдать дистанцию и допустимую скорость. Также перед поездкой лучше проверить исправность противотуманок на автомобиле. Пешеходам лучше надеть одежду со светоотражающими элементами. Прежде чем переходить дорогу, нужно убедиться, что водитель сможет остановиться.Кроме того, из-за перепадов температуры на карнизах крыш и водосточных трубах возможно образование сосулек. Жителям региона рекомендуют держаться подальше и даже не парковать поблизости машины. Ветер усилится до восьми метров в секунду, и обледеневшие ветки или провода запросто могут упасть в любой момент.