В Ростове тысячи горожан останутся без света 11 ноября

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В Ростове-на-Дону 11 ноября в некоторых районах города будут проведены плановые отключения электроэнергии.С 09:00 до 16:00 без света останутся жители следующих адресов: переулок Доломановский, дома 70/5, 70/6, 70/7, 70Е; улицы Малюгиной, дома 98–100, 119–121, 127/90; Филимоновская, дом 83; Варфоломеева, дом 148; Лермонтовская, дома 27–41, 14А; переулки Халтуринский, дом 103 и Гвардейский, дом 41; улицы Коллективная, дома 1–27, 2–32; Водопьянова, дома 1–13, 2–10; Коккинаки, дома 1–15, 2–8; Слепнёва, дома 1–7; Леваневского, дома 1–23, 2–32; Чкалова, дома 1–41, 2–48.Также с 09:00 до 12:00 без света будут следующие адреса: улица 9-я Линия, дома 1–19, 2–20; Стабильная, дома 11, 13, 21, 15А, 9Б; Закруткина, дома 31–35; Советская, дома 32–36.С 10:00 до 12:00 без света будут адреса: переулок Доломановский, дома 31, 37, 37А; Пушкинская, дома 1–3/36.С 09:00 до 12:00 без света будут следующие адреса: Благодатная, дома 271; Малиновского, дома 33, 58В.С 13:00 до 16:00 без света будет дом на улице Благодатной, дом 170.Отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ по обслуживанию электрооборудования.