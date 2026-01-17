Фото: Дондей

Власти Ростова попросили убрать электросамокаты в зимнее время. По информации редакции DonDay, соответствующие письма уже были направлены в адрес кикшеринговых компаний.Напомним, что недавно донскую столицу завалило снегом. На улицах появились сугробы и наледь. Однако компании аренды электросамокатов на это не обращают внимания и дальше продолжают выставлять СИМ в центре города.Отметим, что данное средство передвижения не предназначено для использования в такую погоду. Не исключены ДТП.К примеру, в других регионах, более северных, уже убрали самокаты с улиц в связи с завершением сезона.Но в южной части представители компаний считают, что зима будет короткой и смысла убирать СИМ нет. Но власти уже отреагировали на это.— В адрес компаний мы уже направили письмо, чтобы они сделали это в период таких метеоявлений, — отметил Лашенко, ссылаясь на недавний снегопад.