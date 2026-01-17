Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Власти Ростова попросили убрать электросамокаты в зимнее время

Власти Ростова попросили убрать электросамокаты в зимнее время
Власти Ростова попросили убрать электросамокаты в зимнее время. По информации редакции DonDay, соответствующие письма уже были направлены в адрес кикшеринговых компаний.

Напомним, что недавно донскую столицу завалило снегом. На улицах появились сугробы и наледь. Однако компании аренды электросамокатов на это не обращают внимания и дальше продолжают выставлять СИМ в центре города.

Отметим, что данное средство передвижения не предназначено для использования в такую погоду. Не исключены ДТП.
К примеру, в других регионах, более северных, уже убрали самокаты с улиц в связи с завершением сезона.

Но в южной части представители компаний считают, что зима будет короткой и смысла убирать СИМ нет. Но власти уже отреагировали на это.

— В адрес компаний мы уже направили письмо, чтобы они сделали это в период таких метеоявлений, — отметил Лашенко, ссылаясь на недавний снегопад.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.