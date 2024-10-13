Жителей Новошахтинска 12 октября напугал фейерверк

Фото: Соцсети.

Жителей Новошахтинска Ростовской области 12 октября напугал фейерверк. Его запустили, несмотря на запрет губернатора.Около 22:00 жители города услышали громкие звуки взрывов. Некоторые даже предположили, что это могла быть работа системы ПВО. Однако вскоре выяснилось, что источником этих звуков стал запущенный фейерверк.Напомним, что запрет на использование пиротехники в Ростовской области действует с 1 декабря 2023 года. На 9 Мая его временно отменили, но затем продлили до 1 декабря 2024-го. Под ограничения попали изделия, которые запускаются в воздух и издают громкие звуки. Исключение сделали только для хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.