В Ростовской области из-за заморозков ввели оранжевый уровень погодной опасности

В Ростовской области из-за заморозков ввели оранжевый уровень погодной опасности
В Ростовской области из-за заморозков ввели оранжевый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют показатели Гидрометцентра.

Метеорологи предупреждают о низкой температуре, от 0 до -3 градусов. Минус на градуснике будет наблюдаться ночью и утром в некоторых районах донского региона. Заморозки ожидаются до утра 9 апреля.

Кроме того, специалисты ввели желтый уровень погодной опасности в связи с грозой и сильным ветром. Так, гроза прогнозируется до шести вечера 8 апреля. Местами в регионе порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Это погодное явление продлится до вечера 8 апреля.

В связи с непогодой жителям рекомендуется ограничить выход из зданий. Необходимо при низких температурах одеваться тепло. Также не стоит прятаться под высокими деревьям и стоять рядом с металлическими конструкциями.
Фото: Гидрометцентр России
